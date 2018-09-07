Başkan Öztürk, Yahyalı’nın çehresini değiştirdi

Yahyalı’da yaşam kalitesini birkaç tık daha üste taşıdık.” dedi.

Doğduğu ilçede görev yaptığı ve ilçeyi yeni bir çehreye kavuşturdukları için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Esat Öztürk; “ Bu güzel ilçeye hizmet etme ve şansı veren Rabbime şükür ediyorum. Beni, bu ilçeye belediye başkanı seçen hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Belediye dua alınan bir makam, dua alınan bir kurum, diye düşünüyorum. 4,5 yıllık süre zarfında gece - gündüz demeden çalışarak, ilçemize hizmet vermeye çalıştık.” dedi.

HALKIMIZ YENİ CUMHURİYET MEYDANDAN MEMNUN

Başkan Öztürk’ün seçim kampanyasında özellikle üzerinde durduğu Meydan Projesini ilçeye kazandırdıkları için sevinç duyduklarını belirterek; “Meydanlar bir şehrin, bir ilçenin kalbidir. İlçemizde böylesine büyük bir projeyi hayata geçirdiğimiz için, Yahyalı’ya güzel bir kalbe kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Dışarıdan gelen dostlarımız, ilçemizin çehresinin çok değiştiğini söylüyorlar. İlçemize gelenler gurbetçilerimiz, sanki Yahyalı’ya ilk kez gelmiş gibi olduklarını belirtiyorlar. Yaptırdığımız ankette halkımızın %91’i, bu çalışmadan memnun olduklarını belirttiler.”

DOĞALGAZ SONRASI ASFALT ÇALIŞMASI

İlçede doğalgaz hat döşeme çalışmasının ardından bozulan yolları bakıma aldıklarını söyleyen Başkan Öztürk; “Her zaman doğalgaz çalışmasının 3 faslı olduğunu ifade etmiştim. Birincisi doğalgaz geleceği için halkın sevinme faslı, ikincisi çalışmalardan dolayı oluşan toz, topraktan dolayı beddua faslı, üçüncüsü ise doğalgaz kullanmaya başlanıldığı zaman yapılan dua faslı. Doğalgazın gelmesi ve yapılan çalışmalarla ilçemiz konforda, yaşam kalitesinde birkaç tık yukarıya çıktı. Özellikle şunu belirtmeliyim, EPDK önceden doğalgaz yapılan yerlere asfalt için ödeme yapıyordu. Bünyan ve Develi İlçeleri bundan faydalandı, biz bundan faydalanamadık. Ama biz belediyecilik tecrübemizi kullanarak şuana kadar 3 milyon TL’lik bir bedele sahip asfaltı, kendi kasamızdan çıkmadan, yollarımızla buluşturduk. Buradan bize destek başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Karayollarına, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi Belediyelerimize teşekkür ediyorum. Bu yardımlaşmanın güzel bir sonucu diye düşünüyorum. Ve bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Asfalt olmayan yolumuz kalmayacak. Hemşehrilerimizden bir daha sabırlı olmalarını bekliyoruz.”

İLÇEDEKİ GÜZELLİKLERİ HAZDEMEYENLER VAR

İlçede, yapılan tüm hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını, Yahyalı Belediyesi’nin hiçbir şey yapmadığı dedikodusunu çıkaran insanların olduğunu dile getiren Başkan Öztürk; “İlçede yapılan bir takım güzellikleri hazmedemeyenler dedikodu çıkarıyorlar. İnsanlara teşekkür edemeyen, Allah’a şükür etmesini bilmezmiş. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman “ Esat Bey, belediyecilik tecrübesini bizim üzerimizden de götürüyorsun” diye söyler. Sağ olsunlar, her zaman bizi takdir ederler. Bizi sevmeyen insanların, hayal bile edemedikleri projeleri biz ilçemize kazandırdık. Meydan Projesinin hayata geçirmek için, 4,5 Milyon TL bedelle kamulaştırma yaptık. Bu para belediyemizin kasasından çıktı. Büyükşehir Belediyesi eskiden de vardı. Peki, neden meydana bir çalışma yapılmadı. Burada ilk harcının konulmasından, açılışına kadar emeğimiz var, alın terimiz var. Bunu inkâr ederlerse, hesabını Allah’a verinler. ”

YENİ KONGRE MERKEZİMİ BÜYÜK BİR SIKINTIMIZI GİDERECEK

Geçtiğimiz aylarda temel atma töreni yapılan Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “ Başkan olmadan önce ilçeye geldiğim zaman, eski salonu görünce üzülüyordum. Eski, emektar salonumuz yıllarca bu ilçeye hizmet etti ama ilçemizi asla temsil etmiyordu. Bizde bu sorunu gidermek için güzel bir proje hazırladık. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz, Kongre Merkezi için bize arsa tahsisinde bulundu. Bizde üst yapısını yapmak için çalışmalara başladık. İçinde 600 kişilik Kongre Salonu, atölyeler ve kütüphanenin yer alacağı tesisimizi bitirince, ilçemize hoş bir seda bırakmış olacağız. Hükümetimiz, bakanlığımız ve belediyemiz iş birliği ile 3,2 Milyon TL’ lik bir yatırımı ilçeye kazandıracağız. Kongre ve Gösteri Merkezi’nin yapım maliyetinin 1,6 Milyon TL’lik kısmı Yahyalı Belediyesi, 1,6 Milyon TL’lik kısmı ise Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından karşılanacak.”

EĞİTİME DESTEĞE DEVAM

Başkanlığı döneminde, görevleri olmamasına rağmen, Milli Eğitim camiasına sürekli destek verdiklerini ifade eden Başkan Esat Öztürk; “ Osmanlı’da belediye başkanlarına Şehremini demişler. Şehremini ne iş yapar derseniz, sadece yollarla, kaldırımla, imar işleriyle değil, o bölgede yaşayan her türlü insanla, kurumlarla ilgilenirlermiş. Bizde Kayseri’deki tecrübemizi buraya aktararak, hem Milli Eğitim, hem Diyanet İşleri hem de Sağlık sektörüne destekler verdik. İlçedeki birçok kurumda ve okulda çalışmalar yaptık. Benimle birlikte çalışan mesai arkadaşlarıma, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşaallah şimdide Büyükçakır Mahallemizdeki ikili eğitime son verecek okulumuzu, hayırsever desteğiyle sona erdiriyoruz. Eğitim - Öğretim yılının açılacağı hafta, okulumuzun kurdelesini kesmeyi planlıyoruz.”

YEŞİLKÖY MAHALLESİ’NDEKİ SU SORUNU GİDERİLECEK

Başkan Esat Öztürk, Yeşilköy Mahallesi’nde yaz aylarında yaşanan su sorunu hakkında da bilgiler vererek, KASKİ tarafından yeni su hattı için projenin hazırlandığını, en kısa sürede çalışmaların başlayacağını belirterek; “ Büyükşehir yasası ile merkeze bağlı ilçe olduktan sonra, ilçedeki su, kanalizasyon ve arıtma işleri KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı. Hemşehrilerimizin bazıları bunu biliyor, bazıları bilmiyor. Ama bu ilçenin Şehremini olduğum için, su ve kanalizasyon işine ben bakamam diyemem. Belediye olarak içilebilecek suyu biz tankerlerle mahallemize ulaştırıyoruz. Oradaki sıkıntı, yaz aylarında suların azalması nedeniyle, su basan pompalar hava yapıyor ve şebekeye su veremiyor. Belediyemizin gayretiyle KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 5 Milyon TL’ lik projenin ödeneğinin gelmesiyle birlikte Delialiuşağı ve Yeşilköy Mahallelerimizin su sıkıntısı giderilecek. Şimdilik günlük su ihtiyaçlarını gidermek adına geçici bir formül bulduk.”

MAHALELERE HALI SAHA YAPIMLARI DEVAM EDİYOR

Yeni bağlanan mahallere şuana kadar 11 tane halı sahanın tamamlanarak açıldığını söyleyen Başkan Esat Öztürk; “ Gençlerimizin spor yapmalarını istiyoruz. Onlardan da bize saha konusunda talep gelince, bizde kolları sıvayarak çalışmaya başladık. Şuana kadar belediyemiz tarafından 6 adet, büyükşehir belediyemiz tarafından 3 adet ve Spor Toto Teşkilatımız tarafından da 2 adet saha yapıldı. Biz laf üretmiyoruz. Biz iş üretiyoruz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MİNİ TERMİNAL

Başkan Esat Öztürk bugüne kadar vaat ettiği iki projeyi hayata geçiremediğini, bunların Dağbağlı Kentsel Dönüşüm ve Mini Terminal olduğunu dile getirerek “ Dağbalı Kentsel Dönüşüm için açılan ihaleye talip bulamadık. İnşaallah bakanlığımızın desteği ile orayı belediye olarak biz yapacağız. Mini terminal konusunda da Büyükşehir Belediyemizle görüştük. 2019 yılı içerisinde terminalimizi ilçemize kazandıracağız. Biz sözümüzün arkasındayız.”

YÜRÜYÜŞ KONSOLLARINI İSMET’E KADAR GÖTÜRECEĞİZ

Yahyalı’da diğer birçok ilçede olmayan güzelliklere sahip olduğunu, bu güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade eden Başkan Esat Öztürk; “ Meydan Projesi kapsamında Kocaçay üzerine yaptığımız yürüyüş konsollarını İsmet Mahallemize kadar uzatmak istiyoruz. Birçok mühendis, akademisyen, profesörün bize tavsiyesi de bu yönde. Bu güzelliğin oraya kadar gitmesi gerektiğini belirttiler.” diye konuştu.