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06 Eylül 2018 15:26

Başkan Öztürk Zabıta Haftasını kutladı

Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 192’inci yıldönümü dolayısıyla,zabıta personeliyle yemekte bir araya gelen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Zabıta Haftasını kutladı.

Başkan Öztürk Zabıta Haftasını kutladı

06 Eylül 2018 15:26


Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan personelin tek tek elini sıkarak, zabıta haftasını kutlayan Başkan Esat Öztürk yemek sonrasında yaptığı konuşmada; “Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’inci yıldönümünü ve ülkemizde görev yapan tüm zabıtaların da haftalarını kutluyorum. Zabıta hizmetleri, esenlik hizmetleri olarak tabir edilir. Zabıtalarımız, 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Mesai mefhumu gözetmediğiniz için, emeğinizi esirgemediniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu iş fedakârlık işidir. İşinizi severek yapıyorsunuz. Belediye olarak bizlerin ana görevi, insanların mutlu bir ilçede yaşamalarına yardımcı olmak. Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Rabbim bizlere güzel hizmetler ettirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.




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