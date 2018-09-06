Başkan Öztürk Zabıta Haftasını kutladı

Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan personelin tek tek elini sıkarak, zabıta haftasını kutlayan Başkan Esat Öztürk yemek sonrasında yaptığı konuşmada; “Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’inci yıldönümünü ve ülkemizde görev yapan tüm zabıtaların da haftalarını kutluyorum. Zabıta hizmetleri, esenlik hizmetleri olarak tabir edilir. Zabıtalarımız, 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Mesai mefhumu gözetmediğiniz için, emeğinizi esirgemediniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu iş fedakârlık işidir. İşinizi severek yapıyorsunuz. Belediye olarak bizlerin ana görevi, insanların mutlu bir ilçede yaşamalarına yardımcı olmak. Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Rabbim bizlere güzel hizmetler ettirmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.