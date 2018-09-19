Başkan Öztürk'ten geçmiş olsun ziyareti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, geçtiğimiz günlerde ilçenin Çubuklu Mahallesi'nde bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangında 40 ton çekirdeği yanan üreticiye, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Esat Öztürk, mahalle muhtarı ve üreticilerden yangınla ilgili bilgiler alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Esat Öztürk; “ Bugün, Çubuklu Mahallemizde ay çekirdeği yanan kardeşlerimize geçmiş olsun demek için burada bulunuyoruz. Burada 5 üreticimize ait olan toplam 40 ton ay çekirdeği yandı. Mal canın yongasıdır. Yangının tek sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır. Gerek Kaymakamlığımız, gerek belediyemize ve gerekse İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından üzerimize düşeni yapacağız. Allah daha büyük felaketlerden bizi korusun. Üreticilerimiz, kiraladıkları tarla sahiplerine, ilaç aldıkları esnafa, çalıştırdıkları işçilere borçlular. Biz, elimizden geleni yapacağız. Bu insanlarımız, alnının terini yiyen insanlarımız. El emeği ile geçinen insanlarımız. Üreticilerimizi korumamız, desteklememiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Yangın hakkında bilgiler veren Mahalle Muhtarı Abdullah Çiftçi' de çıkan yangının çok büyük olduğunu, 5 itfaiyenin söndürmekte zorluk geçtiğini, rüzgârın tersten estiği için diğer ay çekirdeği harmanlarına yangının zarar vermediğini söyledi.

Beş ton ay çekirdeği mahsulünü yangında kaybeden üretici Erdoğan Malkoç'ta konuşmasında “ Yangının, herhangi bir can kaybına neden olmadığı için Allah'a şükür ediyoruz. Öncelikle devletimize güveniyoruz. Yeter ki devletimiz sağ olsun. Belediye başkanımız başta olmak üzere herkes yangında yanımızdaydı. Ama rüzgâr çok şiddetli esiyordu, yangını söndüremedik.” diye konuştu.