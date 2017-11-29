Başkan Öztürk’ten Kandil hediyesbi

Belediye hizmet binası karşısında ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Mehmet Şen’e Yahyalı Belediyesi tarafından alınan boya sandığı, Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından verildi.

Düzenlenen mini bir seremonide konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “ Mehmet Şen nam-ı diğer “Panter” kardeşimiz aynı zamanda belediyede bizim koşumuz olur. Camdan baktığımız zaman, en fazla gördüğümüz esnaf kardeşimiz. Mehmet Şen kardeşimize yeni bir boya sandığı için söz vermiştik. Esnaf kardeşlerimiz ile beraber bugün mini bir seremoni ile belediyemizin hediyesi olan yeni sandığı, kardeşimize vereceğiz. Rabbim iyi günlerde, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin, bol kazanç versin. İyi şartlarda ayakkabı boyatmak isteyen hemşehrilerimizi de buraya bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Yeni sandığını alarak kullanmaya başlayan Mehmet Şen’de gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.