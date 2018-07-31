Başkan Öztürk’ten kurban bağışına destek

İlçe merkez Ulu Camii’nde kurulan yardım toplama standını Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı ile birlikte ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada kampanya hakkında yetkililerden bilgi alarak, kurban bağışında bulundu.

Kampanya hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Esat Öztürk, “ Kampanyayı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Türkiye Diyanet Vakfı’na canı gönülden teşekkür ediyorum. İslam Coğrafyasında yaşayan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, kurban bağışlarımızı ulaştırmak için müftülüğümüz ile birlikte kampanyaya destek veriyoruz. Büyüklerimiz sadakanın gizli, zekâtın ise diğer Müslümanları teşvik etmesi amacıyla açıktan verilmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar. Bizde Yahyalı’daki insanlarımızı teşvik etmek amacıyla, ilçe belediye başkanı olarak kampanyaya destek veriyoruz. Bu kampanya da görev alan tüm diyanet çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Onlar yurtdışına giderek, Müslümanlar arasında köprü kuruyorlar. Ben buradan kampanyaya destek vermeleri için tüm hemşerilerime çağrı da bulunmak istiyorum. En iyi cemaat, cami cemaati diye düşünüyorum. Şimdiye kadar yardım diyerek, himmet diyerek bizleri kandırdılar. Bağışlarımızı gönül rahatlığı ile verilebileceğimiz kurumlardan birisi de Türkiye Diyanet Vakfı’dır. Birçok ülkede yaşayan fakir insanlara yardım götürüyorlar. Bunun yakından şahidiyim” diye konuştu.

Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı ise desteklerinden dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ederek, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem ülkemizde hem de yurt dışında, 145 ülkede vekâletle kurbanlarımız kesiliyor. Bu yıl “Kardeşinle Yakınlaş” teması adı altında bunu yapıyoruz. Özellikle yurt dışında, yılda bir de olsa insanların evine et girmesini sağlıyoruz. İnşaallah vekâletle kurban bağışında ilçemizden rekor katılım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.