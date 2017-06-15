Ramazan Ayı’nda dahi ekiplerin hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Palancıoğlu, yeni açılan ve mevcut yollarda dar alanlara asfalt yerine tamamen kilit parke kaplandığını söyledi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleriyle birlikte Tablakaya Mahallesi’nde sürdürülen kaldırım ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Hizmet kalitesini daima üst düzeyde tuttuklarını belirten Başkan Palancıoğlu, bu yıl alt yapısını tamamladıkları bütün yeni yol ve revize edilen alanlarda hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu, “Talas genelinde yol, kaldırım ve park çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Asfaltlama haricinde bazı dar sokaklarımızı ve sert zeminlerimizi kilit parke şeklinde çözüyoruz. 5 bin metrekarelik alanda şuanda kilit parke çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Burası yeni yapılaşma bölgemiz. Hemen arka tarafta okulumuz yer almakta. Dolayısıyla burası yoğun bir şekilde kullanılacak bir alan. İnşaat çalışmaları tamamlanan bölgeleri bu şekilde asfalt ya da kilit parke şeklinde yapıyoruz. Talas’ta nüfus artışı çok hızlı olduğu için, inşaat yapılaşması da çok yoğun. Hem yollar ve kaldırımlar hem de parklarla ilgili yoğun bir ihtiyaç var. Bizde elimizden geldiğince gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarına devam ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazanını kutluyorum. Şuanda birçok alanda devam eden çalışmalarımızı da bayram öncesinde tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu’nun yanına gelen çevre sakinleri memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.