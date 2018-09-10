Başkan Palancıoğlu Erciyes Kolejinde

Mustafa Palancıoğlu, Özel Erciyes Kolejinde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Tören öncesi okul yönetimi ve velilerle bir araya gelen Başkan Palancıoğlu'na, yetkililer tarafından yenilenen bina ve atölyelerle ilgili bilgiler verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenin ardından konuşan Başkan Palancıoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının başta öğrenci, öğretmen ve veliler olmak üzere ülkeye hazırlı olmasını diledi.

Başkan Palancıoğlu, “Bugün itibariyle yeni eğitim yılı başladı. Rabbim yarınlarımız olan yavrularımızın geleceklerini güzel eylesin. Çünkü onların geleceği demek ülkemizin geleceği demek. Çocuklarımızın iyi eğitim alması 2023 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerlememiz demek.” dedi.

Başkan Palancıoğlu burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bizler de çocuklarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Baştan aşağı yenilenen ve 18 yeni atölye kurulan okul ile birlikte bütün okullarımızın hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyorum. Öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Erciyes Koleji Vakfı Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu ise, “Erciyes Koleji bu seneki eğitim yılını açmış bulunuyor. Bu yıl hem öğrencilerimiz hem Kayserimiz için çok özel bir okul olmak hedefimizi sürdürüyoruz. Bu bakımdan bizlere desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin de, “2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir yıl diliyorum. Kuruluşumuzun 25. yılındayız. Çeyrek asırdır topluma iyi insanlar kazandırmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.