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18 Ağustos 2018 10:49

Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarında

Talas Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarında

18 Ağustos 2018 10:49

Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramına sayılı günler kala ilçede kurulan kurban satış yerini ziyaret etti.


Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleriyle Mevlana Mahallesindeki Tavlusun Caddesi üzerinde kurulan kurban pazarında incelemelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. Başkan Palancıoğlu, ziyareti sırasında bir büyükbaş pazarlığına da ortak oldu.


Esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Palancıoğlu, kurban pazarının şehre yakınlığı ve pazardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çevre ilçelerde yetiştiğini belirterek, vatandaşları pazara davet etti.


Esnaf ve vatandaşların pazar yerindeki hizmetler için teşekkür ettiği Başkan Palancıoğlu, “Şuanda son 4 yıldır kurulan ve bu sene son kez kurduğumuz Tavlusun Caddesindeki kurban pazarındayız. Burası şehir merkezine ulaşımı en yakın ve rahat hayvan pazarı. Hem fiyatları uygun, hem hayvanlar kuru besiyle yetiştirilmiş, hem de şehrimizin kurbanlıkları. Esnafımız güler yüzlü. Ayrıca pazar yeri 24 saat açık. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimizi kurban ibadetleri için pazar yerimize bekliyoruz. Vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.” diye konuştu.




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