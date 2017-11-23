Başkan Palancıoğlu Öğretmenler Günü’nü kutladı

“Öğretmenler bizim başımızın tacı” diyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Eğitim sistemi ve öğretmenlerimiz ne kadar başarılı olursa bu ülke çok daha farklı çok daha güzel yerlere gelecektir. Biz de Talas Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ve diğer üniversitelerimizle el ele kol kola güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğitimde verilen hizmetin en büyük destekçisi öğretmenlerimize de ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Nice 24 Kasımlar’da bir arada olmayı diliyorum” şeklinde konuştu.