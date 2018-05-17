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17 Mayıs 2018 15:07

Başkan Palancıoğlu Perşembe Pazarı’nda

Talas Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu Perşembe Pazarı’nda

17 Mayıs 2018 15:07

Mustafa Palancıoğlu, Yenidoğan Mahallesinde kurulan Ramazan’ın ilk perşembe pazarını ziyaret etti.


Pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Palancıoğlu kendileriyle hem sohbet etti, hem de sorunlarını yerinde dinledi. Pazarcı esnafına hayırlı işler de dileyen Başkan Palancıoğlu, ayrıca alış veriş te yaptı. Başkan Palancıoğlu, tek tek inceleyerek aldığı ürünlerin ücretini, esnafın ikram talebine karşılık ödeyerek esnafa destek oldu.


Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla iç içe olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Öncelikle bütün vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum.” sözlerine başladı.


Başkan Palancıoğlu, pazarlarda ürünlerin taze olduğunu belirterek, “Pazar yerleri çok güzel. Yurtdışındaki pazarlarda ürünlerin fiyatı normal marketlerden iki katı fazladır. Türkiye’de ise öyle değil. Hatta ülkemizde durum tam tersi. Pazardaki ürünlerin fiyatları hem düşük, hem de ürünler taze. Üstelik istediğini seçerek alabilme imkanı var. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı pazarlardan alış veriş yapmaya davet ediyorum. Böylelikle küçük esnafımızı da desteklemiş oluruz. Ramazan’da pazarlarda böyle şenlik oluyor.” diye konuştu.




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