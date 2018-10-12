Başkan Palancıoğlu Yamaçlı Mahallesi'nde

Mustafa Palancıoğlu, İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ile birlikte Yamaçlı Mahallesinde kadınlar tarafından hazırlanan aşure dağıtım törenine katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de katıldığı tören öncesinde Başkan Palancıoğlu ile beraberindekiler, ilk önce mahalledeki camide cuma namazını kıldı. Namazın ardından mahalle meydanında kurulan standa geçen Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler kadınların uzun emekler sonucu hazırladığı bir kazan aşureyi dağıttı. Cuma çıkışı erkeklere, daha sonra çocuklara ve kadınlara dağıtılan aşure kısa sürede tükendi.

Yamaçlı Muhtarı Beşir Özcan, mahalleli kadınların emek vererek hazırladığı aşurenin dağıtımına katılan protokol üyelerine teşekkür etti.

Mustafa Palancıoğlu, “Kazan oldukça bereketli. Dağıttıkça çoğalıyor. Yamaçlı Muhtarımız ve mahalleli kadınlarımız burada güzel bir hazırlık yapmışlar. Sağ olsunlar. Biz de elimizden geldiğince mahallemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah gelecek yıl tekrarını nasip eylesin. Aşure birliğimize, beraberliğimize ve huzurumuza vesile olsun.” dedi.

İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ise “Bugün Yamaçlılı vatandaşlarımızla bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Aşure birliğimizin, beraberliğimizin simgesidir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olur. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Aşure ikramının ardından çocuklara belediye tarafından hazırlanan yap-boz ile meyve suyu ve kek verildi.