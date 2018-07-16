Başkan Palancıoğlu yol çalışmalarını inceledi

Mustafa Palancıoğlu, Talas Atatürk Bulvarını Mevlana Mahallesi’ne bağlayan en önemli akslardan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde başlayan yapılan alt yapı çalışmalarını inceledi.

Bin 100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki caddesinde de devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Palancıoğlu bu yıl bir çok noktada önemli yol çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Talas genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Burası iki önemli yolun birleştiği aksta yapılan önemli bir çalışma. Talas Atatürk Bulvarı ile Halef Hoca Caddesi arasında yer alan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi. Burada Büyükşehir Belediyemiz asfalt çalışmasını yapacak. Bizde alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Frezelerle asfalt kaldırıldı. Alt yapı çalışması devam ediyor. Peyzajı ile birlikte kaldırımları da düzenleyip yeniden yapacağız” dedi.

“Bu cadde özellikle şehirden gelen vatandaşların en yoğun kullandığı aks olduğu için akşamları trafik kilitleniyor” diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Burayı mevcut halinden daha iyi bir hale getirerek trafiği rahatlatmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemiz Halef Hoca Caddesi’ni asfaltlamıştı. Bu yıl ise bu bağlantı hattını asfaltlayacak. Bizde Talas Belediyesi olarak alt yapısı, kaldırımı ve diğer peyzaj çalışmalarıyla konforlu bir yol haline getirerek vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Başkan Palancıoğlu’nun yol çalışmaları incelemesine Talas Kaymakamı Zekeriya Güney’de katılarak bilgiler aldı.