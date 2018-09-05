Başkan Palancıoğlu: "Zabıta belediyemizin yüzü"

Mustafa Palancıoğlu, zabıtanın kamu düzeninin sağlanması ve belediyenin hizmetlerinin uygulanmasında önemli bir elçi olduğunu belirterek, “Zabıta, belediyemizin vatandaşlarımıza karşı yüzüdür.” dedi.

1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle belediyede görevli zabıtalarla bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, kendileriyle çay içip sohbet etti. Zabıtanın önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Sizlerle 4.5 yıldır birlikçe çalışıyoruz. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin çalışmaları bizim çalışmalarımıza katkı sağlıyor. Bu nedenle zabıtanın faaliyetleri önemli. Çünkü insanlar yanlış bir şey yapmayı aklında geçirdiğinde üniformayı görünce bundan vazgeçiyor. Dolayısıyla zabıtaların ilçemizin düzenini sağlama açısından rolü büyük. Bu nedenle her birinizin arabanın direksiyonunda kendisinin oturduğunu bilerek vatandaşları kurallara uymaya yönlendirmeniz gerekir” dedi.

Başkan Palancıoğlu, “Bu vesileyle sizlerle bir araya gelmiş olduk. Zabıta haftası olunca biz de hatırınızı sorup sohbet edelim dedik. Özverili çalışan bütün zabıtalarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.