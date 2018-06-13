Başkan Palancıoğlu’dan Bayram Mesajı

Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların bayramlarını kutladı.

Başkan Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“On bir ayın sultanı Ramazan ayını Kayseri’de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde geçirdik. Sevginin ve saygının simgesi konumundaki bayramlar, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, akraba, dost ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastalara, kimsesizlere, yetimlere ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı özel günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramının; ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diler, Ramazan Bayramı’nın başta İslam alemi olmak üzere milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim.”