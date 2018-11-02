Başkan Palancıoğlu'dan Kadın Girişimciye Destek

Mustafa Palancıoğlu, besin alerjisi olan bebeğinin tedavi araştırmaları sonucu koruyucusuz ve katkısız gıda maddeleri hazırlayan, daha sonra bunları işletme kurarak diğer annelerin de istifadesine sunan 2 çocuk annesi gıda mühendisi Hatice Kulakoğlu'nu ziyaret etti.

Mevlana Mahallesinde Elçibey Caddesi üzerindeki işletmeyi inceleyen Başkan Palancıoğlu, 8 yıl önce küçük çocuğu Kerem'in besin alerjisine karşı geliştirdiği sağlıklı ürünleri 15 kadının çalıştığı işletmede satışa çıkaran Hatice Kulakoğlu ile sohbet etti. Başkan Palancıoğlu, bir arkadaşının internette gördüğü işletmenin güvenilir olup olmadığıyla ilgili bilgi istemesi sonucu işletmeye geldiğini belirterek, “Talas'ta Vitma (vitaminli mamuller) adında bir işletme açılmış. Hatice Hanım çok değişik bir girişimcilik fikrinde bulunmuş. Bütün kadın girişimcilere örnek olacak bir yaklaşım. Yenidoğanlardan başlamak üzere katkısız doğal ürünler üretiliyor. Ve ülkemizle birlikte dünyaya internet üzerinden satılıyor. Kayseri gibi ticarette ismi öne çıkan bir şehrin e-ticareti fazla değil. Ama Talas'ta bu işletmede internet üzerinden dünyanın dört bir yanından siparişler karşılanıyor.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, “Böyle kadın bir girişimcinin 10 kişinin üzerinde bir istihdam oluşturması takdire şayan bir durum. Doğal ürün arayan vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendisi Hatice Kulakoğlu ise 2010 yılında mesleğinin 22. yılındayken bebek bisküvileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, bugün 256 çeşit sağlıklı ürün imal eden bir işletme haline geldiklerini söyledi.

Kulakoğlu, “Hazırladığımız ürünlerin küçük oğlumuzda besin alerjisini giderdiğini görünce işletme fikri ortaya çıktı. Katkısız ham maddeleri temin ederek, içerisine tuz ve şeker dahi koymadan, tamamen geleneksel evde yapılmış gibi üreterek tüketicilerimize yolluyoruz. Anneler ürünleri üzerinde yazıldığı gibi hazırlayarak kullanabiliyorlar. 7'den 70'e herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünler.” diye konuştu.

10'u personel 5'i stajyer olmak üzere toplam 15 kadına istihdam sağladıklarını anlatan Kulakoğlu, “Özellikle eğitim almış kadınlara kendi işlerini kurmalarını tavsiye ederim. Bugün Avrupa'dan Malezya'ya dünyanın dört bir yanına sipariş gönderiyoruz. Günlük 250-300 arası internetten siparişler alıyoruz” şeklinde konuştu.