Başkan Palancıoğlu’ndan 15 Temmuz Mesajı

Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 2. yıldönümü vesilesi ile bir açıklama yaparak, “15 Temmuz gecesi bu ülke için canlarını feda eden tüm şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan birçok gazimiz oldu. Allah onlara da şifalar versin. Kendilerine minnettarız. 15 Temmuz, milletimiz sayesinde başarısız olarak kahramanlık destanına dönüşmüştür.” dedi.

15 Temmuz Darbe Girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Bu Pazar 15 Temmuz’un yıl dönümünde yine Meydanlarda olacağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Türkiye 2 yıl içinde büyük gelişmeler yaşadı. Özellikle 24 Haziran’da yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte daha profesyonel daha hızlı karar verebilecek bir sisteme geçtik. Yeni sistemle bu tür darbe girişimlerinin önünü daha rahat kesebilecek bir yönetim sistemine geçmiş bulunuyoruz. Darbe gecesi vatandaşlarımızın sokaklara çıkması ülkesine, devletine, Cumhurbaşkanına, Başbakanına sahip çıkması ve darbe girişimine dur demesi örnek teşkil edecek bir eylemdi. Dolayısıyla Türkiye olarak gösterdiğimiz sağduyu çok önemli. Bundan sonra Türkiye’ye kimse yan gözle bakamayacaktır. Başkanlık sistemi ile birlikte inşallah bundan sonra da bu tür darbe girişimlerinin önü kesilecektir. Özellikle jandarmanın, genel kurmayın, milli savunmanın yeniden yapılandırılması süreci bu tür baş kaldırmaları da önleyecektir. Ama en önemlisi her zaman milletimiz devletine sahip çıkmak için hazır bulunduğunu ve bu devleti kimseye böldürmeyeceğini göstermiş oldu. Rabbim Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. İnşallah bundan sonra 15 Temmuzlar bir daha yaşanmayacaktır. 15 Temmuz ile birlikte gördük ki ülkemizin hem içerde hem dışarda sevmeyeni çok fazla. Bunlara karşı her zaman uyanık olmalıyız. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak 15 Temmuz Destanı programına Tüm Kayseri halkımızı davet ediyorum.” dedi.

15 Temmuz’da Türkiye’nin bir destan yazdığını vurgulayan Başkan Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle 15 Temmuz gecesi bu ülke için canlarını feda eden tüm şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına da saygılarımı iletiyorum. İnşallah Rabbim şehitlerimizi cennetinde sevdikleriyle buluşturur. Rabbim şefaatlerine nasıl eylesin. O gece yaralanan birçok gazimiz oldu. Allah onlara da şifalar versin. Kendilerine minnettarız”