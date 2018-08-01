Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 15:30

Başkan Palancıoğlu’ndan asfalt ekibine karpuz ikram etti

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri 42 derece hava sıcaklığında ve 120 derece asfaltı yeni açılan yollara seriyor.

Başkan Palancıoğlu’ndan asfalt ekibine karpuz ikram etti

01 Ağustos 2018 15:30

Başkan Palancıoğlu, yaz sıcağında özveriyle çalışan personele serinlemeleri için karpuz ikramında bulundu.


Talas’ta yol yapım ve asfalt çalışmaları kavurucu sıcaklara rağmen devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ekiplerin çalışmalarında incelemelerde bulunarak destek veriyor. Kendi tesislerinde üretilen asfaltı kaliteli bir şekilde yollara serdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Talas genelinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu yıl ana akslarda büyük yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Başakpınar ile Komando Tugayı arasında yaklaşık 4 kilometrelik hattı tamamladık. Şu anda kaymakamlık ve jandarma önünde yani Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Şimdi aynı zamanda Mevlana Mahallesi İkbal Caddesinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada kaldırım, refüj ve istinat duvarı çalışmalarımızın ardından asfalt çalışmalarıyla oldukça kullanışlı bir yol haline getiriyoruz. Asfalt tamamen kendi tesislerimizde üretiliyor ve yine belediyemize ait araçlarla personelimiz tarafından yollara seriliyor. Talas belediyesi gücünün çok ötesinde güzel işler yapıyor. Ben emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl asfalt ve kaldırım çalışmalarını yoğunlaştırdık. Bu çalışmalarımız yaz sonuna kadar birçok alanda devam edecek. Talas halkına hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.


Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Palancıoğlu, sıcakta özveriyle çalışan İşçilere serinlemeleri ve enerji sağlaması için karpuz ikram etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç