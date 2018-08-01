Başkan Palancıoğlu’ndan asfalt ekibine karpuz ikram etti

Başkan Palancıoğlu, yaz sıcağında özveriyle çalışan personele serinlemeleri için karpuz ikramında bulundu.

Talas’ta yol yapım ve asfalt çalışmaları kavurucu sıcaklara rağmen devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ekiplerin çalışmalarında incelemelerde bulunarak destek veriyor. Kendi tesislerinde üretilen asfaltı kaliteli bir şekilde yollara serdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Talas genelinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu yıl ana akslarda büyük yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Başakpınar ile Komando Tugayı arasında yaklaşık 4 kilometrelik hattı tamamladık. Şu anda kaymakamlık ve jandarma önünde yani Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Şimdi aynı zamanda Mevlana Mahallesi İkbal Caddesinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada kaldırım, refüj ve istinat duvarı çalışmalarımızın ardından asfalt çalışmalarıyla oldukça kullanışlı bir yol haline getiriyoruz. Asfalt tamamen kendi tesislerimizde üretiliyor ve yine belediyemize ait araçlarla personelimiz tarafından yollara seriliyor. Talas belediyesi gücünün çok ötesinde güzel işler yapıyor. Ben emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl asfalt ve kaldırım çalışmalarını yoğunlaştırdık. Bu çalışmalarımız yaz sonuna kadar birçok alanda devam edecek. Talas halkına hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Palancıoğlu, sıcakta özveriyle çalışan İşçilere serinlemeleri ve enerji sağlaması için karpuz ikram etti.