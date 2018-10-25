Başkan Palancıoğlu'ndan pazar esnafına sürpriz

Mustafa Palancıoğlu, Yenidoğan Mahallesinde kurulan Perşembe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Palancıoğlu, esnafa soğuk havalarda üşümemeleri için mont ve para önlüğü hediye etti. Vatandaşlar ile esnafa aşure de ikram eden Başkan Palancıoğlu, “Bugün pazarcılarımıza bir sürpriz yaparak soğuk havalardan etkilenmesinler diye mont ve paraları için önlük yaptırdık.” dedi. Küçük esnafın ekonominin temel dinamiklerinden olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, kendilerine her zaman destek verdiklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu, küçük esnafın yanlarında olduklarını ifade ederek, “Talas genelindeki pazarlardan Perşembe Pazarındayız. İnşallah diğer pazarlarımızda da etkinliklerimiz olacak. Havalar soğumaya başladı. Bugün pazarcılarımıza bir sürpriz yaparak soğuk havalardan etkilenmesinler diye onlara mont ve paraları için önlük yaptırdık. Pazar esnafına destek olmamız lazım. Ev ihtiyaçlarının hepsini pazardan karşılayabiliriz. Esnaflarımıza da tüm vatandaşlardan destek bekliyoruz. Ben de sürekli evimin ihtiyaçlarını pazardan karşılıyorum. Hem kaliteli hem uygun fiyatlar. Bu vesile ile de pazarcılarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Esnafımız yeni montlarını güle güle giysin” diye konuştu.

Pazarcı esnafı da kendilerine hediye edilen mont ve önlükler için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.