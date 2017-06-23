Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:04

Başkan Palancıoğlu’ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Talas Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu’ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

23 Haziran 2017 16:04

Mustafa Palancıoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı mübarek Ramazan Bayramı’nı daha hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:


"Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Heyecan ve özlemle beklediğimiz bayramımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki senelerde de huzur içinde geçecek bir Ramazan ayına daha erişebilmenin beklentisini taşıyoruz. Sevgilerin birleştiği, mutlu, umutlu ve sevgi dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni eder; sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:47
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!