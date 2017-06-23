Başkan Palancıoğlu’ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Mustafa Palancıoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı mübarek Ramazan Bayramı’nı daha hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Heyecan ve özlemle beklediğimiz bayramımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki senelerde de huzur içinde geçecek bir Ramazan ayına daha erişebilmenin beklentisini taşıyoruz. Sevgilerin birleştiği, mutlu, umutlu ve sevgi dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni eder; sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum."