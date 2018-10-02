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Başkan Palancıoğlu'ndan yaşlılara ziyaret

Talas Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle özel bir bakım evinde yaşayan yaşlılarla bir araya geldi.


Talas Belediye Meclis Üyesi Ümit Dilci'nin işletmesini yaptığı bakım evinde yaşlıları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, buradaki yaşlılarla sohbet etti, yakından ilgilendi.


Yaşlılarla çalınan saz ve türkülere eşlik eden Başkan Palancıoğlu, kültürümüzde büyüklerimize gösterilen saygıdan bahsetti. Başkan Palancıoğlu, “Dünya Yaşlılar Günlerini tebrik ediyorum. Rabbim başta yaşlılarımız olmak üzere herkese sağlık ve huzur versin. Herkes bir gün yaşlanacak. Hepimiz yaşlanacağız. Onlara hürmet edip saygı göstermeliyiz. Elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Anne ve babalarımızın hakkı ödenmez. Bizler de büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almaya çalışıyoruz. İnşallah yaşlılarımıza sahip çıkan bir nesil olmalıyız.” dedi.


Başkan Palancıoğlu, ziyaretin sonunda yaşlılara çikolata hediye ederken, işletme sahibine de plaket takdim etti.

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