Başkan Per: “Türk Milleti, Atatürk'ü Asla Unutmayacak”

Dr. Hüseyin Per, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Türk Milleti, ne Atatürk'ü ne de O'nun kazandırdıklarını unutmayacak” dedi.

Başkan Hüseyin Per, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Bizler de Atatürk'ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine bıraktığı ve yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Onun bu millet için yaptığı fedakârlıkları ve kahramanlıkları yetişen yeni nesillerimize ısrarla anlatacağız. İçinde bulunmaktan şeref duyduğumuz Türk Milleti, ne Atatürk'ü ne de O'nun kazandırdıklarını asla unutmayacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.”