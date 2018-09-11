Başkan Şahin, Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacak

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; yıllardır çalışan ilkokul mezunu vatandaşların işten çıkarılması ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek; "Bu insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Bu insanlar eğer çıkarılıp bir yerlerden gelen liste yerlerine alınacaksa bunu da bilelim" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Genel Başkan Şahin, vatandaşların işten çıkarılması ile ilgili kendilerine sunulan gerekçenin 2003'ten bu yana var olduğunu ifade ederek, "Niye uygulamadınız? 2003'te, 2007'de en az lise mezunu denmesine rağmen bu insanları çalıştırarak siz yönetmeliği ayaklar altına aldınız, çiğnediniz" dedi. Şahin; "Kayseri'de kurumların yaptığı yanlışlıklar ve oluşan mağduriyetleri üzerine sürekli bir çalışma yapıyoruz. Önce kurumları uyarıyoruz tabi, diyoruz ki; ‘Bakın bu yanlış. Bu haksızlığı, adaletsizliği devam ettirmeyin'. Fakat anlamıyorlar, biz de bir takım mücadeleler içerisine giriyoruz. Şuanda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün mağdur ettiği onlarca rehber elemanı var. Bu rehber elemanlarının işten çıkarılışları, bu sene işe alınmayacakları ile ilgili bir takım gerekçeler öne sürüldü. Dendi ki; ‘2017'nin 10. ayında bir yönetmelik çıktı, bu yönetmeliğe göre en az lise mezunu olacak' dendi. Bu genelge yeni çıkmadı ki, 2003'te de vardı, niye uygulamadınız? 2003'te, 2007'de en az lise mezunu denmesine rağmen bu insanları çalıştırarak siz yönetmeliği ayaklar altına aldınız, çiğnediniz" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekleyen Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Biz dedik ki; ‘Madem bu insanlar 8-10 senedir çalışıyorlar, bunlara istisna getirilmeli'. Dediler ki; ‘Getirilmedi'. Sonra biz bir yazı bulduk; Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim ve terbiye Kurulu Başkanlığının 19 sayılı kararının yazısı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yetkililerine bu yazıyı götürdük. Yazıyı götürünce bana tepkileri şu oldu; ‘Nereden buldunuz bu yazıyı?' Yazının gereğini yerine getirin. Burada diyor ki; '10. ayın 25'i 2017 tarihinden önce işe başlayıp hala çalışıyor olanlardan bu şartı istemeyin. Bu kişiler ilköğretim mezunu olsa bile kursa katılmaları için yeterli olarak görülmelidir.' diyor. Bu insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Bu insanlar eğer çıkarılıp bir yerlerden gelen liste yerlerine alınacaksa bunu da bilelim. Yönetmeliği uygulamayan, yazının gereğini yerine getirmeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında savcılığa suç duyurusunu hazırladık."