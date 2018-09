Başkan Tahir Nursaçan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'ni Ziyaret Etti

Başkan Nursaçan ziyarette yaptığı konuşmasında, "Hepinizin bildiği üzere; insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, aklı ve zekasıdır. Fakat akıl, kendiliğinden gelişemez ve verimli kullanılamaz. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü okul, bir eğitim ve öğretim yuvasıdır, insanın yetiştirildiği yerdir. Küresel rekabetin her geçen gün arttığı, eğitimin, özellikle de mesleki eğitimin ön plana çıktığı bir süreci hep birlikte yaşamaktayız. İnsana yapılan yatırımın, en güzel, en hayırlı bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı günümüzde, mesleki ve teknik eğitimde dâhil olmak üzere eğitimin tüm süreçlerinde, yeniliklerin takip edilmesi ve hayata geçirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Tüm kurum ve kuruluşlar, mesleki ve teknik eğitim konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. “Sanayi ve eğitim”, iki önemli kelime. Bu iki kelime, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi, kalkınması, huzuru ve refahı için çok önemli iki mihenk taşı ve iki ana gösterge. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, sanayinin doğrudan içerinde yer alarak çok kritik bir öneme sahip konumdadır. 2017/2018 Eğitim Öğretim yılında yönetimini devraldığımız okulumuz 137 mezun vermiştir. 106 mezunumuz çeşitli işletmelerde işe yerleştirilmiş olup, sınava giren 30 öğrencimizin 21 tanesi çeşitli üniversitelere yerleşmiştir. İnşallah sizlerde bu başarıyı daha yüksek seviyelere taşıyacaksınız. Sizler, okul hayatınız boyunca pek çok şey öğreneceksiniz ama önemli olan sadece öğrenmek değildir. Öğrendiklerinizi hayata geçirmek ve onu davranış haline getirmektir. Çünkü davranış haline gelmeyen bilgi bir anlam kazanmamış demektir. Siz sevgili öğrencilerimizden istediğimiz; Ülkemizin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimsemeniz, bu değerleri koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireyler olarak sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren birer Türk vatandaşı olmanızdır Sizler ülkemizin geleceğisiniz, bu güzel ülkemizi sizler daha ileri seviyelere taşıyacaksınız, Bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Yeni Eğitim/Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını hepimize başarılar getirmesini diliyorum” dedi.

Bölge Müdürü Ali Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı ve okul kurucu temsilcisi Adil Özhan'ın da yer aldığı ziyarette, okulun tasarım bölümü öğrencileri ile de bir araya gelen Başkan Nursaçan; tasarımın farkındalık ortaya koymanın önemi üzerinde tavsiyelerde bulundu.

Başkan Nursaçan daha sonra, okul bitişiğinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasında olan, çevredeki diğer okulların da istifade edebileceği, kapsamlı ve örnek bir proje olarak planlanan kütüphane çalışmalarını yerinde inceledi.