Dernek binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Üçkan, Kandil’in 40 yıldır terör örgütünün yuvalandığı riskli bölgelerden biri olduğuna değinerek dualarıyla Türk askerinin yanında olduklarını söyledi. Başkan Üçkan, Türk halkının Kandil’de Türk Bayrağının göndere çekilmesini beklediğini de dile getirerek; “Bugün yine acı bir haberle güne başladık. Hakkari Çukurca Zengintepe bölgesinde yapılan saldırı sonucu bir askerimiz şehadet şerbetini içmiş, 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizde Ramazan ayı içerisinde özellikle son günlerde yoğun bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. İçeride terör örgütünün hain eylemleri yapılırken, dışarıda da aynı şekilde ülkemize karşı saldırılar yapılmaktadır. Biz içeride terör örgütünün yapmış olduğu her türlü eylemleri Allah’ın izniyle sona erdirme konusunda başarıdan başarıya gidiyoruz. Ordumuz bu konuda neredeyse teröristlerle olan mücadeleyi bitirme durumuna geldi. Sınır ötemizde de hainlerin, onların işbirlikçilerinin durmadığını görüyoruz. Özellikle Kandil bölgesinde hareketlilikler olduğunu biliyoruz. Ordumuzun da bu konuda ki gözlemleri sürekli olarak devam etmekte ve Mart ayından bu tarafa da Kandil de yapılan hareketliliği takip eden ordumuz son bir hafta içerisinde yapmış olduğu hava saldırılarıyla terör örgütünü etkisi hale getirmekte ve onda da başarı elde etmektedir. Kandil 40 yıldır terör örgütünün yuvalı olduğu riskli bölgelerden bir yerdir. Burayı Afrin, El Bab gibi görmemek gerekiyor. Sivil halkın olmadığı sadece terör örgütünün olduğunu unutmamak gerekiyor. Kandil’deki operasyonların hızlandırılıp, Kandil’e girilip ay yıldızlı al bayrağımızı dikilmesini ve şehitlerimizin kanının yerde kalmamasını istiyoruz. Devletimizin ve askerimizin duacısı olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Üçkan, Ramazan Bayramını kutladı.