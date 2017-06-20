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20 Haziran 2017 15:16

Başkan Ünlü’den Kadir Gecesi ve Bayram mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, ‘Kadir Gecesi’ ile ilgili olarak, “Bu mübarek gecenin tüm insanların gönül dünyalarına ışık saçmasını, vicdanlarını aydınlatmasını diliyor, Rabbimden ülkemizin ve milletimizin selametini diliyorum” dedi.

Başkan Ünlü’den Kadir Gecesi ve Bayram mesajı

20 Haziran 2017 15:16


Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Şaban Ünlü, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıdıklarını söyledi.


KTB Başkanı Şaban Ünlü mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Kadir gecesini diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özellik, bütün insanlık için hidayet rehberi olan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır. Varlık ve varoluş bilgisinin ders kitabı, bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan’ın bizlere uzattığı kurtuluş halkası olan Kur’an’la değer kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi, ancak Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olacaktır. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi’nin ve Pazar günü kutlayacağımız Ramazan Bayramının başta üyelerimiz, Kayserili hemşerilerimiz ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni ederim."




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