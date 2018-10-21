Başkan, Vali ve Rektörle Kitap Fuarı'nda

Kayseri Kitap Fuarı'nı bu kez Vali Süleyman Kamçı ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile birlikte gezdi. Vali Kamçı ve Rektör Sabuncuoğlu Kayseri Kitap Fuarı'nın şehrimiz ve ülkemiz için önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı tüm güzellikleriyle devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile birlikte fuarı gezdi.

Kitap Fuarı'nı değerlendiren Vali Süleyman Kamçı, Kitap Fuarlarının her ilde yapıldığını; ancak katılan yazarların da söylediği gibi Kayseri Kitap Fuarı'nın çok daha güzel olduğunu belirtti. Kayseri Kitap Fuarı'nın ne denli güzel olduğunun fuarı gezenlerce anlaşıldığını vurgulayan Vali Kamçı, “Kayseri'de 700 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi sevindirici. Artık 1 milyonu zorluyoruz. Güzel bir fuar oldu. Yapanları eline sağlık” dedi.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da 5,5 yıldır Kayseri'de olduğunu ve en çok etkilendiği günlerden bir tanesini yaşadığını belirtti. Çok güzel bir fuarla karşılaştığını ifade eden Sabuncuoğlu, “Herhangi birisi bu fuarı anlatsa inanmazdım. Mahşeri kalabalıktan çok etkilendim. Başkanımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, bir şeyin iyi yapılması halinde alıcısı olduğunun görüldüğünü dile getirerek, “Demek ki bu şehir aslında okuyan bir şehir. Biraz imkan sağlayıp üzerindeki külleri çekince altındaki cevheri görüyoruz. Tüm halkımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Kamçı ve Rektör Sabuncuoğlu ile fuarı gezdikten sonra Kitap Fuarı'na katılan yazarlarla da sohbet etti.