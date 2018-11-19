Başkanlar'dan Vali Günaydın'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Valiliğine atanan Şehmus Günaydın'ı Valilik Makamında ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. Ziyarete Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Yeni Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

BAŞKAN ÇELİK'İN KULLANDIĞI ARAÇLA VALİLİĞİE GİTTİLER

Başkanlar, Valilik binasına Başkan Mustafa Çelik'în kullandığı otomobille geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile birlikte Yeni Vali Şehmus Günaydın ile bir süre görüştü.

UYUM KÜLTÜRÜNE VURGU

Ziyarette yaptığı konuşmada Kayseri'deki yönetim dinamikleri arasında muhteşem bir uyum kültürü olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Valilik ve bağlı birimler, belediyeler, akademik çevre, iş alemi, sivil toplum örgütleri, güvenlik bürokrasisi gibi birimler şehrimizin daha ileriye gitmesi için Kayseri ortak paydasında birleşir. Bu uyum kültürü içinde sizlerle de aynı şekilde çalışacağımızdan eminiz” diye konuştu ve Vali Günaydın'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

“YENİ BAŞARI HİKAYELERİ TAKIM OYUNU İLE YAZILACAK”

Başkanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şehmus Günaydın ise şehir için takım oyununun önemini vurgulayarak, Başkan Çelik'in dile getirdiği uyum kültürü ve hayırsever kültürünün bir idareci için aranıp da bulunamayacak unsurlar olduğunu söyledi. Bu iki unsur bir araya geldiği zaman tüm sıkıntıların rahatlıkla aşılabileceğini ifade eden Vali Günaydın, “Kayserimiz için Kayserili hemşehrilerimiz için inşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Kayseri birçok başarı hikayesi yazmış bir şehir. Bunlara yenilerini eklemek de takım oyunu ile mümkün olacaktır” diye konuştu.