Başyazıcıoğlu’nun acı günü

Dönem Milletvekili İrfan Başyazıcıoğlu’nun annesi Penbe Başyazıcıoğlu hayatını kaybetti.
Kayseri eski Milletvekillerinden İrfan Başyazıcıoğlu ile Sinan Başyazıcıoğlu’un annaleri Penbe Başyazıcıoğlu 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başyazıcıoğlu’nun cenaze namazı Cami Kebir’de öğle namazını mütakip kılındı. Namazın ardından Başyazıcıoğlu, Asri Mezarlıkğa defnedildi.
Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlı, Başyazıcıoğlu’nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.