Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşümde ‘Biz de varız’ dedi

Kendi evlerini yıkarak kentsel dönüşüm de “Biz de varız” ev sahiplerinin hiç birinin dışarıda ve açıkta kalmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, aynı alanda bulunan 78 mülk sahibine ev verildiğini kaydetti.

Kentsel Dönüşümde Projesi kapsamında belediyenin başarılı çalışmasını gören mülk sahipleri kendi evlerini belediyeden önce yıkıp arsaları belediye teslim ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kentsel Dönüşüm projesini önemsiyoruz. Çünkü 2023 yılını hatta 2071 yılının Melikgazisini inşa ediyoruz. Battalgazi Mahallesi Karslı Cami çevresinde bulunan mülk sahiplerine teşekkür ediyoruz. Bizlere güvenleri tam, bu çok anlamlı ve bizler için de çok önemli. Battalgazi mahallesinde tapulu mali olanları ile ilgili yapılan değerlendirmelerle ikamet etmelerini sağlayacak konutlar verildi. Bundan sonraki çalışmalarda bölgesel olarak devam edecek. Kendi bölgesinde yapılan evler tapu sahiplerine teslim edilecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Battalgazi Mahallesi, Karslı Camii çevresindeki değişim ile mahallelinin de sosyal yaşamının değişeceğini sözlerine ekledi.