Bayan Çolakbayrakdar ilçedeki yaşlıları ziyaret ediyor

Daha önce Yemliha’nın büyüklerini Akademi Yakut Tesisinde ağırlayan Fatma Çolakbayrakdar, bu sefer Yemliha Mahallesi’nde ikamet eden Hamide Kaya’nın evine konuk oldu.Hoş sohbetlerin yaşandığı ziyarette Fatma Çolakbayrakdar, “Eşim Ahmet Bey ile birlikte büyüklerimizi her fırsatta ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı. Kadınlarla birlikte yer sofrasına oturan Fatma Çolakbayrakdar,hoş sohbeti ve güler yüzüyle gönüllere girdi.

Hamide Kaya’nın hayır duasını alan Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yaşayan yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Hamide Kaya ise ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.