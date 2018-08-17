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17 Ağustos 2018 13:30

Bayan Çolakbayrakdar yeni Kocasinanlıları ziyarete devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Güneşli ve Kızık Mahallelerindeki yeni dünyaya gelen bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Bayan Çolakbayrakdar yeni Kocasinanlıları ziyarete devam ediyor

17 Ağustos 2018 13:30


Kocasinan’ın Kırsal Mahallelerinden Güneşli ve Kızık Mahallerini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, Alparslan ve Sevgin ailelerinin misafiri oldu. Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Güneşli Mahallesi’nde ev hanımı Ümmü Gülsüm Alparslan’ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep bebeği ziyaret etti. Ailelerin mutluluğuna ortak olmaktan son derece memnun olduklarını belirten Fatma Çolakbayrakdar, Zeynep bebeği kucağına alıp, severek ‘Allah bahtını açık etsin, uzun ömür versin’ dedi. Fatma Çolakbayrakdar, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın yoğun iş temposu nedeniyle ziyarete katılamadığını ancak selamlarını gönderdiğini söyledi. Fatma Çolakbayrakdar, daha sonra Şahander Sevgin’in bebeği Azra’yı ziyaret etti. Azra’yı kucağına alıp, abilerine çeşitli hediyeler veren Fatma Çolakbayrakdar, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Son olarak ise Kızık Mahallesi’nde 90 yaşında, torununun torununu görmenin sevincini yaşayan teyzenin misafiri olan Fatma Çolakbayrakdar, yeni doğan bebeği sevip, hayırlı olsun dileklerini sundu. 4 kuşak bir arada çekilen fotoğrafta yer alan Fatma Çolakbayrakdar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Fatma Çolakbayrakdar, ziyaret ettiği ailelere Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye ederek, yeni doğan bebeklere yönelik bu projenin devam edeceğini vurguladı. Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren aileler ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




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