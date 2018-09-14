Bayan Kamçı aile ziyaretlerine devam ediyor

Vali Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, Melikgazi ilçesinde ikamet eden aileleri ziyaret etti.

Daha önceden ilimiz ilçelerindeki aileleri ziyaret eden Bayan Kamçı bu geleneği sürdürerek bu seferde Melikgazi ilçesinde ikamet eden iki aileyi ziyaret ederek onlara misafir oldu.

Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkililerinin de eşlik ettiği ziyarette Bayan Kamçı, aile ziyaretlerine bundan sonrada devam edeceğini belirterek, ailelerin ihtiyaçları, talepleri ve sorunlarının çözümü noktasında elinden gelenleri yapacaklarını ifade etti.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Bayan Kamçı, ailelere kırtasiye malzemesi ve çeşitli yardımlarda bulundu.