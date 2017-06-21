Bayram Öncesi Denetim Ekipleri Şekerleme İmalathanelerini Denetledi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tüm gıda işletmelerimizde risk esasına göre tüketici menfaatlerinin ve halk sağlığı korunması ile haksız rekabetin önlenmesi amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerinde Resmi Kontrol görevlileri tarafından rutin denetimler yapılmaktadır. Bu denetçilerimizin hepsi konularında uzman Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleridir. İlimizde 9187 adet gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 1177 adedi gıda üretimi 5156 adedi ise gıda satış ve 2854 toplu tüketim yeridir. Rutin denetim programımızda tüm gıda işletmelerine yılda ortalama 2 kez denetim yapılmaktadır" ifadesinde bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle devam etmekte olan denetimler, İl Müdürü Özkan Kayacan’ın da katılımlarıyla denetim ekipleri tarafından bayram öncesi şekerleme imalathanelerinde incelemelerde bulundu. Denetimlerde; kullanılan ham maddelerin izlenebilir olmasına ve genel işletme-ekipman, personel hijyenine ilişkin hususlara bakıldı. Ayrıca işletmede kullanılan ekipmanların gıdaya uygunluğuna (krom ve şeffaf plastik malzeme), kullanılan hammaddelerin tazeliğine bakıldı. Denetim ekipleri rutin denetim faaliyetlerinin dışına çıkarak mesai dışında hafta sonu ve gerektiğinde akşam saatlerinde de denetimlerini sürdürdü.

Ramazan Ayında üretim işletmelerine 350, satış işletmelerine 1.272 ve toplu tüketim işletmelerine 600 olmak üzere toplam 2.222 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerin yanında, üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla 126 üründen gıda kontrol laboratuvarlarında analiz ettirilmek üzere numune alındı. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara istinaden 27 İşletmeye 146 bin TL İdari Para Cezası uygulandı.