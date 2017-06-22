Bayram öncesi mezarlık ziyareti

Başkan Çelik, mezarlık içine yapılmakta olan caminin inşaatını da gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayram öncesi yoğun bir şekilde ziyaret edilen Şehir Mezarlığı’nda incelemelerde bulundu. Şehir Mezarlığı’nın bayrama hazır hale getirildiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Türkiye’nin en güzel ve en yeşil mezarlığını oluşturma çabası içindeyiz. Çalışmalarımızın bir bölümü bayramdan önce tamamlandı. İnşallah hemşehrilerimiz çok daha güzel bir ortamda ziyaretlerini yapacaklar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehir Mezarlığı içerisine yapılmakta olan cami inşaatında da incelemelerde bulundu. Selçuklu Mimarisi ile yapılan caminin tamamlanmasının ardından cenaze namazları burada kılınacak ve tüm defin işlemleri Şehir Mezarlığı’nda yapılabilir hale gelecek.