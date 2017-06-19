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19 Haziran 2017 12:30

Bayram şekeri alırken tadınız kaçmasın

Çarşıbaşı Şekercisi Perakende Koordinatörü Yavuz Çarşıbaşı, Ramazan Bayramı’nda şeker alacak vatandaşları uyararak, "Sert, rengi gitmiş ve buğulanmış şeker ve çikolataları almayın" dedi.

Bayram şekeri alırken tadınız kaçmasın

19 Haziran 2017 12:30


Merdiven altı imalat ve satışlar konusunda vatandaşların bilinçlendiğini söyleyen Çarşıbaşı Şekercisi Perakende Koordinatörü Yavuz Çarşıbaşı, vatandaşların ürünlerini seçerken bilindik ve markalı ürünleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.


Vatandaşların şeker alırken özellikle sert, rengi gitmiş olan şekerleri almaması gerektiğini ifade eden Çarşıbaşı, "Oruç tuttuğumuz için tadına bakamıyoruz ama satın alırken hiç olmazsa bir tanesinin ambalajını açarak kontrol edebiliriz. Sert, rengi gitmiş olan şekerler kesinlikle bayattır ve tarihi geçmiştir. Çikolatalarda ise buğulanma varsa ve sertse alınmamasını tavsiye ediyoruz. Bu şekildeki çikolatalar ya soğukta kalmıştır ya da sıcakta kalmıştır. Çikolatalar 20 dereceye varan sıcaklıklarda saklanabilir. Bu dereceyi aşan sıcaklıklarda çikolatalar zaten kendisini bırakıyor ve bozuluyor" diyerek, şeker ve çikolata seçmenin püf noktalarını anlattı.




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