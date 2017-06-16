Bayram, termal oteller için fırsat olacak

Bu yıl okulların kapanması ve yaz başlangıcına denk gelen bayramı uzun ve bereketli bir tatil sezonunun başlangıcı olarak gördüklerini ifade eden Düzçekiç, şunları söyledi:

“Kaplıca bir tutkudur. Çok önemli bir kitlenin stresten arınma, kendini yenileme mekanıdır. Biz de su kalitesinin en iyi olduğu yörelerden Kozaklı’da en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Biz ve bizim gibi tesisler kış döneminden kalan tüm eksikleri Ramazan’da giderme yoluna gittik. Sanitas olarak yeni sezona hazırız. Rezervasyonlar bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı gösteriyor. Bayram sonrası da ciddi taleple karşı karşıyayız.”