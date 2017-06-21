Bayram yemekleri sağlığınızı bozmasın

Dr. Haluk Mumcuoğlu, Ramazan bayramıyla birlikte yemeğe fazla yüklenmek ve sunulan ikramların çok çeşitli olmasının ani kilo alımının yanı sıra farklı sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini söyledi.

Hava sıcaklıkları da arttığı için yemeklerin ve beslenme düzeninin buna göre ayarlanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, bayramda sağlıklı beslenmek için önemli önerilerde bulundu.

Ballı kaymaklı kahvaltı sofraları midenizi yorabilir

Ramazan’da yaklaşık 18 saat süren açlık süresine alışan vücudun, bayramın ilk günüyle birlikte yeniden normal öğünlere dönüşünün genel sağlığı olumsuz etkilediğini belirten Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, geçiş sırasındaki beslenme şeklinin vücudu yormayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti Bayramın ilk günü sabah kahvaltısına hafif yiyeceklerle başlanması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, Kahvaltıda beyaz ekmek, bal, kaymak, salam, sosis gibi yiyeceklerin yerine; meyve, sebze, süt ve süt ürünleri ağırlıklı hafif gıdaların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yemeklerin hafif versiyonlarını hazırlayabilirsiniz

Geleneksel bayram yemeklerinin ağır ve yağlı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, yemeklerin yağ ve tuz oranlarının düşürülmesini, pişirme şekli olarak da fırınlama ve haşlama gibi hafif yöntemleri önerdi. Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, ayrıca, pirinç pilavı ve beyaz makarna yerine bulgur ve tahıllı makarnanın da sağlıklı seçenekler arasında olduğunu hatırlattı.

Çikolata ve tatlı ikramlarına hayır diyebilmek önemli

Bayram ziyaretlerinde tatlı, çikolata ve şeker gibi yüksek kalorili yiyeceklerin tüketiminde aşırıya kaçılmasının, başta kalp, tansiyon, diyabet ve kolesterol hastaları olmak üzere sağlıklı bireyleri bile olumsuz etkileyeceğine işaret eden Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, “Aşırı yağlı, özellikle de doymuş yağlarla yapılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerekir. Şeker hastaları, kendi diyetlerine daha fazla özen göstermeli, bayramda tatlı ikramlarını geri çevirmeli ve diyetlerini bozmamalıdır. İkramlarda porsiyonlar küçük tutulmalıdır” dedi.

Misafirlerinize şekersiz limonata ve komposto ikram edebilirsiniz

Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalması nedeniyle vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konulması için günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, öğünlerde alınacak ayran, taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli ya da şekersiz limonata ve komposto gibi sıvı gıdaların doğru tercihler olacağını belirtti. Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, özellikle yaşlı ve tansiyon hastaları ile çocukların gün boyu çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri fazla miktarda tüketmemesi gerektiğini de söyledi.

Bayramda yürümeyi ihmal etmeyin

Ramazan nedeniyle bir ay boyunca bazı egzersiz ve sportif etkinliklerden uzak durulduğunu kaydeden Uzm. Dr. Haluk Mumcuoğlu, “Bayramla birlikte bu egzersizlere yeniden başlanacaksa, yumuşak bir geçiş yapılmalıdır. Önce kısa, daha sonrada orta mesafeli yürüyüşlerle egzersiz yapılabilir. Özellikle bayram ziyaretlerinde yakın mesafelerde araç yerine yürüyüş tercih edilmesi vücudun alışması açısından önemlidir. Bayramla birlikte yapılan aşırı egzersizler kalbin iş yükünü artırır. Dengede olan bir kalbin iş yükü arttığında kişi önemli sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Koroner kan akımı istirahat sırasında yeterliyken aşırı aktivitelerle kalbin yeterince beslenmesini karşılayamayabilir. Bu da bir takım kalp problemlerini tetiklemektedir. Ramazan Bayramının sıcak yaz aylarında yaşanması nedeniyle, egzersiz ve yürüyüşler sabah 06.00- 08.00, akşam ise 20.00’den sonra yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.