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20 Ağustos 2018 11:23

Bayramda beslenmede ölçüyü kaçırmayın

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kaplan, et ürünlerin yüksek miktarda tüketildiği Kurban Bayramında, sağlık sorunları yaşamamak ve kilo almamak için porsiyon sınırlamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayramda beslenmede ölçüyü kaçırmayın

20 Ağustos 2018 11:23


Kurban Bayramında, yetişkin bir bireyin 4 porsiyon et büyüklüğüne denk gelecek biçimde 4 köfte büyüklüğü ya da 90 gram civarında et tüketmesinin yeterli olduğunu belirten Kaplan, tansiyon, kolesterol ve kalp rahatsızlığı olan bireylerin, daha kısıtlı miktarda et tüketimi yapması gerektiğini ifade etti. Aynı hasta gruplarının sakatat ve aşırı yağlı etlerden uzak durması gerektiğine dikkat çeken Kaplan, etlerin kendi yağında pişirilmiş olanlarının tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Etler ‘ölüm katılığı’ geçtikten sonra tüketilmeli


Etler kesildikten sonra, ‘ölüm katılığı’ adı verilen sürenin geçmesi gerektiğinin altını çizen Kaplan, “Et sertliği veya herhangi bir hastalığın oluşmaması adına 12 veya 24 saat boyunca etlerimizi dinlendirip ondan sonra tüketmemiz gerekiyor. Bunun yanında etlerimizi dinlendirdikten sonra eksi 18 derecede derin dondurucularda muhafaza etmemiz gerekiyor. Ayrıca dondurduğumuz etleri çözdükten sonra tekrar dolaba koymamamız da dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta” diye konuştu.



Su tüketimine dikkat


Kaplan, son olarak bayramı sağlıklı geçirebilmek adına dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:


“Mümkün olduğu vakitçe gün içerisinde 3 litre su tüketmeye çalışalım. Misafirliklerde meyve suları ve asitli içecekler yerine maden suyu ve su tüketmek daha uygun olacaktır. 3 ya da 4 bardak çay ile 2 fincan kahvenin üzerinde tüketmemeye dikkat edelim. Gittiğimiz yerlerde kıramayacağımız ev ziyaretlerini bir gün sonraya erteleyip her gün bir porsiyon tatlı tüketimi sağlayalım. Bayramın ilk günü yapacağımız ailemizle birlikte yapacağımız doyurucu ve güzel bir kahvaltının ardından ara öğünlerimizi yanımıza almamız bizim gün içerisinde kontrollü davranmamızı sağlayacaktır.”




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