Bayramda gazlı içecek yerine ayran tüketin

Ramazan Bayramı dolayısıyla beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Esra Kula, kalorili ikram tabaklarının yanındaki içeceklerin doğru seçilmesinin önemine işaret etti. İkram tabaklarının yanında servis edilen gazlı içeceklerin ya da meyve sularının, içeriğindeki ekstra şekerden dolayı yağlanma ve kilo alma riskini artırdığını vurgulayan Diyetisyen Esra Kula, ayranın daha iyi bir seçenek olduğuna dikkat çekti.

"Gazlı içecek ihtiyacına en iyi alternatif maden sularıdır"

Diyetisyen Esra Kula, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek bir ikram tabağının yanına bir de şeker içeriği yüksek gazlı bir içecek ya da meyve suyu koyduğunuzda kaloriyi de, şeker miktarını da ikiye katlamış oluyoruz. Bu, hem kan şekerinin daha hızlı yükselmesine hem de enerjiyi birden yüklediği için yağlanmanıza ve kilo almanıza neden olabilir. Bu etkiyi daha aza indirmek için içecek olarak ayran tercih edilebilir. Hem protein içeriğinden dolayı biraz daha tokluğunuzu kolaylaştıracak daha az yemenize yardımcı olacaktır hem de şeker içeriği çok düşük olduğu için kan şekerinizin hızlı yükselmesine neden olmayacaktır. Gazlı bir şey içme ihtiyacı olursa da en iyi alternatif maden sularıdır. Çünkü maden suları doğal mineraller ve su içerir, dolayısıyla vücut için faydalıdır. Yüksek tansiyon sorunu olanların maden sularını hekim kontrolünde tüketmesi ya da tüketmemesi önemlidir. Ya da sodyumu azaltılmış özel maden suları tercih etmeleri gerekir."

Porsiyon kontrolü önemli

Ayrıca, bayramda kilo almamak için porsiyon kontrolünün önemine de değinen Diyetisyen Esra Kula, "Bayramda ikram edilen gıdaların her birinin karbonhidrat ve yağ içeriğinin yüksek olması sıkıntı oluşturan bir durum. Tabakta hem börek hem sarma hem tatlı varsa, bu vücut için şeker ve yağ demektir. O nedenle bu kadar çok çeşitten birinin tercih edilmesi gerekir. Gün içerisinde her ziyaret ettiğinizde çok sayıda tatlı yerseniz bu ishal gibi, midede şişkinlik ve yanma hem de fazla kalori alımından dolayı yağlanmaya, şişmanlığa neden olabilir. Bunun önüne geçmek için günlük bir ya da iki dilim baklava ile bir porsiyon sütlü tatlı gibi limit koymak ya da limit aşımında bunu telafi edecek biçimde hareket, spor yapmak önemli. En önemlisi tatlılarda ve unlu gıdalarda porsiyon kontrolü eğer limiti aşmışsak hareketliliği artırmaktır" ifadelerini kullandı.