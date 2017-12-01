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01 Aralık 2017 13:14

Bekaş İnşaat konutta gereksiz donatılara son veriyor

Yaklaşık 30 yıldan beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve büyük ölçekli projelere imza atan Bekaş İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, 2010’lu yılların başında trend olan konutta sosyal donatı modasının bugün işlevsiz kaldığını, konut alıcılarının artık bu akımdan vazgeçtiklerini söyledi.

Bekaş İnşaat konutta gereksiz donatılara son veriyor

01 Aralık 2017 13:14


Rezidans hizmetlerinin, gereksiz donatıların fayda maliyet hesabı yapıldığında çok yüksek maliyet yükleyen unsurlar olarak öne çıktığını belirten Karahasanoğlu, “Şu an Ankara’nın en nezih semti olan ve sıfır noktası kabul edilen Çiğdem’e inşa edeceğimiz Bekaş Başkent konutlarını önümüzdeki yılların trendine uygun olarak planlıyoruz. Bu trend konutta kalite çıtasını artırırken her santimetrekaresini değerli konuma getiriyor ve gereksiz ayrıntılardan uzaklaştırıyor. Örneğin yüzme havuzu; Ankara’da açık havuzlar en fazla birkaç ay, kapalı havuzlar ise genellikle site sakinlerinin en fazla yüzde 5’i tarafından kullanılıyor, ama aidat maliyetini ciddi oranda yükseltiyor. Konut alacak kişiler dinlenme odası, müzik odası, havuz gibi maliyet artıracak unsurlar yerine yaşamı kolaylaştıracak, evinin içinde kaliteli yapı elemanları, site içinde güzel peyzaj, nezih bina girişi, yeterli ve rahat otopark istiyorlar. Bu nedenle Bekaş Başkent projemiz aidatların minimum, ama kalite en zirvede olacak şekilde planlandı. Bu planlamamız rakiplerimize karşı satış grafiğini ciddi şekilde lehimize çevirecek” diye konuştu.


Karahasanoğlu, hem maliyeti, hem de aidatları ciddi şekilde artıran gereksiz sosyal donatılı konutlarının, 2018 itibari ile yerini sade ama kullanışlı konutlara bırakacağını sözlerine ekledi.




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