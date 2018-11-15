Belaruslu Öğretim Görevlisi, Kişisel Kütüphanesini Çalıştığı Bölüme Bağışladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatında görevli Belaruslu Öğretim Görevlisi Vladimir Budaı, Minsk şehrinden Konsolosluk vasıtasıyla Kayseri'ye getirttiği 500 kitaptan oluşan kişisel kütüphanesini bölüm kütüphanesine bağışladı.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kitap bağış törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk 2. Sekreteri Marta Demıdova ve Ekonomik İşbirliği Danışmanı Ruslan Kızelevıç, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Rusça şiir ve şarkıların okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, Öğr. Gör. Vladimir Budaı'ye kitap bağışlarından dolayı teşekkür etti. Dekan Aktan, “Beyaz Rusya yani beyaz rengi, bir başlangıcı, saflığı ifade eder. Söz gelimi beyaz bir sayfa açmaktır. Aynı zamanda da tecrübeyi ifade eder. Bayrağımızda kırmızı beyazdır. Dolayısıyla beyaz ve kırmızıya karşı bizde bir sempati vardır. Bu sempatiyi sevgiye dönüştürmek suretiyle, arkadaşlarımızın, özellikle Rus Dili ve Edebiyatı öğretim elemanlarının büyük katkıları olmuştur. Bu sevgiyi bundan sonra karşılıklı saygı ve işbirliğine dönüştürme yolunda Vladimir hocamızın katkılarıyla olmuştur. Bundan sonra da zannediyorum kendisinin daha güzel anılar ve iyiliklerle anılmasına vesile olacaktır” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay da konuşmasında, Vladimir Budaı tarafından bağışlanan ve Belarus Minsk şehrinden buraya getirilmesine katkı sağlayan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne teşekkür etti. Prof. Dr. İlkay, “Üniversitemiz eğitimde kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesini değişmez bir hedef olarak benimsemiştir. Bu hedef çerçevesinde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüz yaptığı çalışmalarla Türkiye'de önde gelen Rus Dili ve Edebiyatı bölümleri içerisine girmeyi başarmıştır. Bu başarısını bir sonraki hedefi olan Avrupa standartları ötesine ulaştırmak için çalışmalarına devam edecektir. Biz Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü olarak, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün bu hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin 10 Araştırma Üniversitesinden biridir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler dışında Anadolu'da Araştırma Üniversitesi olarak seçilen iki üniversiteden biridir. Erciyes Üniversitemiz, tıp, fen ve mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında yaptığı çalışmalarla dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almayı hedeflemektedir. 40. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Erciyes Üniversitemiz, öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermenin yanında, onları eğitim gördükleri alanda iş yaşamına en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindedir. Böylelikle mezun öğrencilerimizin daha kolay iş bulmaları ve iş hayatına daha başarılı olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca gerek üniversitemiz gerekse öğrenci kulüplerimiz tarafından yıl boyu düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler, öğrencilerimize sosyal yönden önemli katkı sağlamaktadır. Son olarak, 500'e yakın kitaptan oluşan kütüphanesini görev yaptığı Üniversitemiz Rus Dili Edebiyatı Bölümüne bağışlayan Sayın Öğr. Gör. Vladimir Budaı'ya ve kütüphanenin üniversitemize taşınmasını sağlayan Sayın Belarus Büyükelçiliği yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk 2. Sekreteri Marta Demıdova ise konuşmasında, Kayseri'de karşılaştıkları sıcak karşılamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Marta Demıdova, “Bu şehirdeki insanlar beni çok sıcak karşıladılar. Elimize mektup ilk ulaştığında kitap sayısı fazla olduğu için kitapların buraya getirileceğini sanmıyorlardı. Mayıs ayında başlayarak belli periyotlarda kitapları Ankara'ya getirdik. Şuan hepsi Kayseri'dedir. Öğrencilerimizin şuanda sadece Rus Dilini öğrenmekte değil, Rus Edebiyatı ve Kültürünü de öğrenmesi bizleri çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Etkinlik, kitap bağışında bulunan Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. Vladimir Budaı'nin konuşması ve plaket takdiminin ardından sona erdi.