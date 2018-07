Belediye Başkanları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni Ziyaret Etti

Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarının ziyaretinde konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Eksik olmasın 3 değerli Belediye Başkanımız bize iade-i ziyarette bulundular. Aslında bunu da burada ifade etmem gerekir ki Talas Belediye Başkanımız’a bir özrümüz var. O seçimden hemen sonra Talas Belediye Başkanımıza gidememiştik. Nezaket gösterdi kendisi biz kendisine gitmedik, o kendileri lütfettiler. Ben başta Melikgazi Belediye Başkanımız olmak üzere Kocasinan ve Talas Belediye Başkanlarımıza sözlerimin en başında bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmasında, "Kayserimizin özelliği ve güzelliği her şeyden önce uyum kültürüdür. Bunu da çok şükür en iyi başaran en iyi uygulayan bir şehir olarak kamuoyunda da anılmaktayız. Gerçekten de bu iş böyle. Gerek belediyeler olarak biz kendi işimize gerekse sivil toplum örgütlerimize kamu kurum kuruluşlarıyla adeta bir olup diri olup birlikte hareket etmek suretiyle bu işlere hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Şehrimizin huzurunu çok çok önemsemekteyiz" diye konuştu.

Büyükkılıç, "Bu huzura katkıda bulunmak için hangi fedakarlık gerekiyorsa onu yapmaktan da hiçbir zaman geri kalmamaktayız. Tabi insanlar belediye hizmetleriyle konforu önemsiyor artık. Kendi imkanlarıyla bunları yapıyor demekten öte daha fazlasını belediyelerimizden bekliyor. Bizde bu doğrultuda elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar nispette mümkün olduğu kadar Kayserimizde yaşayan bizleri seven güvenen ayrım gözetmeden tüm bölgelerimizde ki kardeşlerimize bu hizmetleri verme doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Elbette iyinin daha iyisi, güzelin daha güzelini her zaman yeniliğe dönük olarak yapılması gereken her zaman güzel işler olabilir. O konuda da ekip halinde yine uyum içerisindeki çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da "Bu gün burada Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen kıymetli gazeteci büyüğümüz Veli Altınkaya Beyin ve yönetim kuruluna iade-i ziyaret için geldik. Hayırlı olsun dilemek için geldik. Tabi ki şehrimizde yapılan işlerle ilgili ki biz belediye başkanları olarak bizim de yapmış olduğumuz işlerle ilgili gerek kamuoyuna duyurulması gerekse kamuoyunun beklentilerini talepleriniz bizlere iletilmesi noktasında en önemli iletişim kanallarından bir tanesi sizlersiniz. Yaptığımız bir çok programımızda yaptığımız bir çok icraatta saha da ki çalışmalarımızda tabiri caizse karşıya baktığımız buradaki arkadaşlarımız. Bu noktada yeri gelmişken burada sizin mekanınızda şurada ki bir hakkında teslim ederek sizlere de bu hizmetlerinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki sizler doğru iletişim kanallarını bizim yapmış olduğumuz veya kamunun diğer işlerini ve hatta kamunun da gündemdeki bütün olan bitenlerle ilgili vatandaşlarsa aktarma noktasında önemli bir görev yapıyorsunuz. Ve biraz öncede bahsettiğim gibi karşıdan gelerek vatandaşımızın da hemşerilerimizin taleplerini iletilmesi noktasında önemli görevler yapıyorsunuz. Bu noktada ellerinize sağlık Allah kolaylıklar versin" diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise şu şekilde konuştu:

" Ben sizleri bir mesai arkadaşı olarak görüyorum. her temel atmada her açılışta her programda birlikteyiz. Çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Bizlerin sesi oluyorsunuz. Televizyonları insanlar ilk açtığında belediye haberlerine bizlerle ilgili haberlere sizlerden alıyor. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Hakikaten ben daha önceden beri söylediğim görüşüm. Eğer medya, yazılı basın, görsel basın doğru bir şekilde kullanılabilinirse şehrin ve ülkenin her açıdan kalkınmasına vesile olabilir. Hem eğitim açısından hem kültür, hem siyaset açısından hem ekonomi açısından gerçekten çok farklı işler de başarılabilir. Bunun için birlikte el ele vermemizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 4 senedir belediye başkanı olarak hizmet ediyoruz. Burada hakikaten başta Büyükşehir olmak üzere Melikgazi, Kocasinan, Talas ve diğer belediye başkanlarımıza koştur koştur hizmetler yapıyoruz."