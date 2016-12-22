Bellona AGÜ Spor, Galatasaray’a Şans Tanımadı

Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 60-56 mağlup etti.

Kayseri ekibi sahaya, Ayşegül Günay - ChelseaGray - Tanisha Wright - JelenaDubljevic - AnnWauters beşiyle çıktı.

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte oyun ve skor üstünlüğünü elinde geçiren kırmızı-beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-5, devreyi 28-20, üçüncü çeyreği ise 49-39’la önde tamamladı.

Çekişmeli geçen son çeyrekte avantajını koruyan kırmızı-beyazlı ekip sahadan 60-56’lık skorla galip ayrıldı.

Bellona AGÜ Spor’da, ChelseaGray 17 sayı 11 ribaund 7 asist, Ayşegül Günay 14 sayı 2 ribaund 2 asist, Tanisha Wright 11 sayı 2 ribaund, AnnWauters 9 sayı 13 ribaund, JelenaDubljevic 4 sayı 8 ribaund 4 asist 4 top çalmayla oynadı.

Kayseri ekibi ligin 10. haftasında ise Girne Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşacak.