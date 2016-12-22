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22 Aralık 2016 09:59

Bellona AGÜ Spor, Galatasaray’a Şans Tanımadı

Bellona AGÜ Spor, Galatasaray’a Şans Tanımadı

22 Aralık 2016 09:59

Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 60-56 mağlup etti.
Kayseri ekibi sahaya, Ayşegül Günay - ChelseaGray - Tanisha Wright - JelenaDubljevic - AnnWauters beşiyle çıktı.
Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte oyun ve skor üstünlüğünü elinde geçiren kırmızı-beyazlı ekip, ilk çeyreği 19-5, devreyi 28-20, üçüncü çeyreği ise 49-39’la önde tamamladı.
Çekişmeli geçen son çeyrekte avantajını koruyan kırmızı-beyazlı ekip sahadan 60-56’lık skorla galip ayrıldı.
Bellona AGÜ Spor’da, ChelseaGray 17 sayı 11 ribaund 7 asist, Ayşegül Günay 14 sayı 2 ribaund 2 asist, Tanisha Wright 11 sayı 2 ribaund, AnnWauters 9 sayı 13 ribaund, JelenaDubljevic 4 sayı 8 ribaund 4 asist 4 top çalmayla oynadı.
Kayseri ekibi ligin 10. haftasında ise Girne Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşacak.



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