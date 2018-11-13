Bellona Kayseri Basket sıra atladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, ilk galibiyetini elde ederek moral buldu. Sahasında Gündoğdu Adana Basketbol takımını mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılı takım, puan tablosunda da üst sıralara çıkmaya başladı.

Müsabakayı uzatma bölümlerinde kazanarak taraftarını sevindiren Bellona Kayseri Basketbol, galibiyeti seriye bağlamak istiyor. Coach Ayhan Avcı, Adana temsilcisi karşısında iyi bir oyun sergilediklerini ancak zaman zaman yaptıkları hatanın faturasının büyük olduğunu, maçı kritik bir hale getirdiklerini ifade ederek, "Bu sezon lig hazırlıklarına geç başlamış olmamız bizi sıkıntıya itti. Ancak Bellona Kayseri Basketbol, bu ligin en güçlü ekiplerinden birisiydi, yine öyle olacaktır. Bunun için basit hatalardan uzak durmalıyız. Bu hafta ilk galibiyetimizi aldık. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüzdeki maçlarda bunları tekrarlamayıp maç kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

6 puanla ligde 11. sırada bulunan Bellona Kayseri Basketbol Takımı, 6. haftasında deplasmanda Samsun Canik Belediyespor ile karşılaşacak.