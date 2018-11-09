Bellona Kayseri Basketbol siftah peşinde

Kırmızı-Beyazlılar, son 10 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Bellona Basketbol takımı ligin 5.haftasında yarın Gündoğdu Adana Basketbol'u konuk edecek.

Sezon başında isim değişikliğine giderek AGÜSpor olan ismini Bellona Kayseri Basketbol olarak değiştiren takım, zorlu bir sürecin ardından lige katılımı gerçekleşmişti. Lige katılmaması dahi konuşulan Bellona Kayseri Basketbol, sorunlar çözülüp transferler yapıldıktan sonra sezona başlangıç yaptı.

Ancak 2018-2019 sezonu Bellona Kayseri Basketbol için hiç de iyi başlamadı. Kayseri ekibi ilk 4 hafta sonunda galibiyet alamadı. İlk 4 maçta Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ve Ankara Botaş ile karşılaşan ekip, bu müsabakalarda yenilgiyle ayrıldı. Son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan ekip, beşinci maçında yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda Gündoğdu Adana Basketbol ile karşılaşacak. Kayseri'de oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.