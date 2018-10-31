Benim İşim Girişim Yarışması'nda Girişimcilik Kampı Başlıyor

Dönem Başvuruları 29 Ekim 2018 tarihinde sona erdi.

244 proje başvurusunun alındığı yarışmada ön elemeyi geçen takımlar 2-14 Kasım 2018 tarihleri arasında Teknopark Sera Kuluçka Merkezinde katılacakları Girişimcilik Kampının ardından Jüri karşısına çıkacaklar. Böylece ilk 10 girişimci takım belirlenmiş olacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Benim İşim Girişim iş fikri yarışmasında takımlara dağıtılacak toplam ödül değeri 100 bin TL olarak açıklanmıştı.