‘Benim İşim Girişim' yarışmasının ödül töreni yapıldı

ORAN ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle hayata geçen ‘Benim İşim Girişim' yarışmasının birinci dönem ödül töreni yapıldı. 245 proje arasından ilk 3'e seçilen genç girişimciler, projelerini geliştirmek için kendilerini sunulan maddi desteğin sahibi oldu.

Erciyes Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını Kayseri Valisi Süleyman Kamçı yaptı. Dünyadaki gelişen teknolojinin rekabeti zorlaması nedeniyle girişimciliğin ülkeler için zorunlu halde geldiğine vurgu yapan Kamçı, “Türkiye'de teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler ve genç kuşakların ilgisi, her ne kadar istenen seviyede olmasa da bizlere umut vermektedir. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Uygulayıcı kuruluşluğu görevini 3 yıl başarı ile yürütmüş olan Erciyes Teknopark olarak 500'den fazla girişimci adayı bu pazar için hazırlanmış ve 57 girişimci takım BIGG programına Erciyes Teknopark aracılığı ile başvurmuş ve bunların 36 tanesi destek almaya hak kazanarak şirket kurmuşlardır. Bölgemizdeki girişimcilik kültürünü ve girişimci sayımızı arttırmak amacı ile 2017 yılında başladığımız görüşmelerin meyvesini bugün yiyoruz. Prototip üretimi konusunda Türkiye'de ilk defa, sadece startup olarak şirket kurmuş firmalara değil; fikir aşamasında olan gençler arasında düzenlenen bu ödüllü yarış ile gençlerimizin hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamış ve Kayseri olarak bir farka imzamızı atmış bulunuyoruz. Benim İşim Girişim İş Fikri yarışmamızın ikincisini bugün burada imzalayacağımız işbirliği protokolünün ardından düzenleyeceğimizin müjdesini de vermiş olalım. Yarışmanın teknik arka planında çalışan tüm ORAN Kalkınma Ajansı personeline, Kayseri Yatırım Destek Ofisi'ne ve Erciyes Teknopark çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Rektör Mustafa Çalış ise, Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden biri seçilen Erciyes Üniversitesinin ar-ge projelerine önem verdiğini, bu bağlamda Erciyes Teknopark'ta hayat verilen projelerin hem üniversite hem şehir hem de ülke açısından gerekli ve önemli projeler olduğunu belirtti. Yarışmada finale kalan öğrencileri tebrik eden Çalış, Erciyes Teknopark ve ERÜ'de girişimcilik projelerine yapılan desteklere dair şu bilgileri verdi:

“Ana ortağı olduğumuz Erciyes Teknopark Kayseri'deki geleneksel, teknolojik girişimciliğe ve özellikle bu alanda araştırma yapan araştırmacılara katkı sağlayan bir özelliğe sahip. Bu anlamda oluşturduğumuz Sera Kuluçka programında girişimci adaylarını teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmeleri ve ürettikleri bu iş fikirlerini de ürüne dönüştürme ve pazara sunma konusunda girişimciler yetiştirmesi açısından çok önemli. aynı zamanda bu merkezimizde eğitim ve yatırımcı hizmetleri de sunmaktayız. Sera programlarında 2014 yılından bu yana 36 proje şirketleştirilmiş ve bu şirketlerin 1 milyon TL özel, 6 milyon TL de kamu fonu almaları sağlanmıştır.”

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile girişimci sayıları arasında paralellik bulunduğunu kaydeden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, “Ülkemizin zenginleşmesi ve uluslararası rekabette üst sıralara yerleşmesinin ana temeli de girişimcilikten geçiyor. Tüm dünyada yeni girişimcilerin, yenilikçi ve uluslararası rekabete uygun ürün ve hizmet ürettiğini görüyoruz. Bizim de ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu yenilikçi, yüksek katma değerli işleri yapmamız da siz girişimcilerimiz sayesinde olacak. Girişimciliğin en önemli etkilerinden biri de işsizlik sorununu çözmek. Türkiye'nin yeni girişimciler için yaptığı çalışmaları ülkemizin kalkınmasının temel unsuru olarak görmemiz gerekiyor. Dahası ülkemizde işsizliğin ve her yıl işgücü piyasasına katılan bir milyon genç arkadaşımıza iş olanağı sağlamanın tek yolu girişimci sayımızı artırmak” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da “Bizim girişimci olmamız, girişimde bulunmamız, şu anda ülkemizde yaşadığımız ekonomik sıkıntıların gelecekte siz gençler sayesinde aşılacağını gösteriyor. Artık dünya eskisi gibi değil. Eski teknolojilerin yerini dijital dünya aldı. Sürekli gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Siz girişimcilerin, gelişen teknolojiyle girişimcilik ruhunu yoğurarak çok daha güzel projelere imza atacağınızı düşünüyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Erciyes Üniversitesi ve ORAN arasında ‘Benim İşim Girişim 2' projesinin işbirliği protokolü imzalandı.

Daha sonra 245 proje arasından finale kalan 6 projenin sahibi genç girişimciler sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından, ‘Benim İşim Girişim 1' yarışmasında ilk 3'e girmeye hak kazanan projelere ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın birincisi BKare ekibi “Gıdalar için Koruyucu Biyojel” projesi ile, ikincisi “Bebekler için Vücut Fonksiyonlarını Ölçen IOT Bileklik” projesi ile Babythings ekibi ve üçüncüsü de “Ev Tipi Bebek İdrar Enfeksiyon Test Kiti” projesi ile BabyLab ekibi oldu.

‘Benim İşim Girişim' yarışması nedir?

ORAN ve Erciyes Teknopark A.Ş. bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi adına Ekim 2017 tarihinde “Benim İşim Girişim” yarışmasının düzenlenmesi konusunda işbirliği protokolü imzalamıştı. Yarışmaya başvuran 245 proje arasından 71 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etmişti. Girişimcilik kampındaki eğitimlerin ardından adaylar tekrar jüri karşısına geçti ve “Sağlık Teknolojileri, Giyilebilir Teknolojiler, Malzeme ve Oyun Tasarımı” alanlarında çalışacak 10 girişimci ekip büyük ödülün sahibi oldu. Sekiz ay boyunca yaptıkları çalışmalar sonrasında 10 girişimci ekibin 6 tanesi projelerini başarıyla gerçekleştirdi.