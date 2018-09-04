Benli: “Gereksiz ilaç kullanımı çeşitli sorunları beraberinde getirdi”

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı Eylem Planı çerçevesinde ilaçların akılcı kullanımının sağlanması amacıyla Kayseri’de görev yapan aile hekimlerine ve eczacılara yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Eğitim Toplantısı düzenlendi.

Toplantın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, “Tüm dünya da yanlış gereksiz ve yüksek maliyette ilaç kullanımı, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlarla baş edebilmek için geliştirilen yollardan biriside Akıllı İlaç Kullanımı çalıştaylarıdır. Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre İlaçların yüzde 50’den fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. İlaçları kullanan hastaların birçoğu da doğru şekilde kullanmamaktadır. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ve istenmeyen etkilerinin görünme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Uygun ilaç kriteri olarak etkinlik, güvenlik, maliyet bunların yanında ülkemizin son yıllarda maruz kaldığı saldırıları da göz önünde bulundurursak yerli ve milli ilaç kullanımını da ekleyebiliriz. Buradan tüm sorumluluk sahibi arkadaşlarıma sesleniyorum yerli ve milli olmada seçici davranmak hepimizin faydasına olacaktır” dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Mesil Aksoy ise 4 yıllık bir eylem planını, çalışarak uygulamaya koyduklarını ve hedeflerinin etki edilen taraflarda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturmak olduğu belirtti.

Eğitim Toplantısında Prof. Dr. Ateş Kara “Mikrobiyota”, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran “Yaşlılarda İlaç Kullanımı”, Prof. Dr. Hasan Tezer Akut “Tonsillofaranjitte Vakalarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, Prof. Dr. Ayper Somer “Akut Sinüzitte Vakalarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, Prof. Dr. Semra Sardaş “Antibiyotiklerin Yan Etkileri” hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.