Dr. Ali Ramazan Benli, “Kayseri'ye modern sağlık tesisleri kazandırıyoruz” dedi.

Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığı tarafından Yahyalı ilçesine yaptırılacak olan 75 yataklı Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde konuştu.

Türkiye'de bu dönemde sağlık yatırımlarının ivme kazandığını kaydeden Benli, “Sağlık yatırımlarının ivme kazandığı bu dönemde; başta Cumhurbaşkanımızın “Hayalim” dediği Şehir Hastanesi olmak üzere Kayserimize kazandırdığımız modern sağlık tesislerine bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanı ve haklı gururu ile bugün buradayız. Az sonra temelini atacağımız 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanemizin Yahyalı'mıza ve Kayseri'mize hayırlı olmasınıCenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

Yapılacak olan Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi hakkında bilgiler veren Benli, “Geçtiğimiz yıl yatırım planına alınmış olan 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi yapım işi, Sağlık Bakanlığımız tarafından projelendirildi ve ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık tahmini ihale bedeli 39 milyon 219 bin TL'ye mal olacak 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesinin öngörülen yapım süresi 600 gün olup, kısmetse 2020 yılı ortalarında hizmete açacağız. Ancak daha kısa zamanda bitmesini hedeflemekteyiz. Bu noktada yüklenici firmamızdan da destek ve gayret bekliyoruz. 12 bin 500 metrekare arsa alanına sahip binamızın toplam oturum alanı ise 4 bin 422 metrekare olacak.Hastanemizde; 26 adet poliklinik odası, 4 ünitelik diş muayene odası, 9 yataklı diyaliz ünitesi, 4 adet ameliyathanesi, 2 adet doğum odası, 4 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 10 adet erişkin yoğun bakım, 6 yataklı çocuk acil gözlem odası, 12 yataklı erişkin acil gözlem odası, Fizyoterapi, Endoskopi ve Bronskopi Ünitesi, 2 adet tek kişilik süit hasta odası, 42 adet hasta odası, 5 adet palyatif bakım odası bulunmaktadır. Ayrıca, 118 araçlık kapalı ve açık otopark ve 63 kişilik toplantı odası bulunacak” şeklinde konuştu.

Hastanenin tamamlanmasıyla beraber Yahyalıların da fiziki şartları iyi, modern, kaliteli ve konforlu bir ortamda sağlık hizmeti alacaklarını kaydeden Dr. Ali Ramazan Benli, şunları söyledi:

“Aynı şekilde burada görev yapacak sağlık çalışanlarımız da rahat bir çalışma ortamına kavuşacak. Hastanemiz hakikaten önemli ve güzel bir proje. Başta vekillerimiz olmak üzere, bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e ayrıca teşekkür ediyorum.”