Benli: “Uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırıyor.

Kamu özel ortaklığının uyum içerisinde en iyi şekilde yürütüldüğünün örneği olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde verilen sağlık hizmetinin daha verimli hale getirilmesi adına sık sık yapılan toplantıların bir yenisi İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve YDA İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

6 Eylül'de Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararların öncelikli olarak ele alındığı görüşmede, sağlık hizmetinin sunumuna olumlu katkı sağlayacak bütün faktörler konuşularak, açılıştan bugüne kadar yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Görüşme sonunda bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli; “Şehir Hastanesi başta olmak üzere, ilimizde ve ilçelerimizde verilen hizmetin kalitesini artırmak adına bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Büyük bir uyum içerisinde gerçekleşen çalışmalarımıza katkılarından dolayı Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik ve YDA temsilcisi Mehmet Kestiroğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Başhekim Çelik ise “insan sağlığı bizim için en önemli kriter, verilen hizmetin daha da iyi olması adına elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz, hastanemize açıldığı günden bugüne kadar 800 bin hasta başvurmuş olup, 30 bin hasta yatışı, 13 bin ameliyat, 2600 doğum ve 264 bin reçete düzenlenerek başarılı bir grafik çizilmiştir. Ayrıca eskiden 24 ameliyathaneyle halka hizmet verirken şu an modern tıbbın sağladığı imkânlarla hibrit ameliyat masaları ile yeni doğan bebekler başta olmak üzere her yaşta hastaya daha kaliteli bir şekilde 39 ameliyat salonu ile hizmet vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

YDA İşletme Direktörü Kestiroğlu'da “Üzerimize düşen görevi en üst düzeyde, modern ve son teknolojik cihazlarla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Müdürlüğümüz ve hastane yönetimiyle büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda tek gayemiz hastanemizde kaliteli sağlık hizmetini en iyi şekilde vermektir” şeklinde konuştu.

Çalışmaların büyük bir uyum ve ortaklık içerisinde yürütüldüğü Kayseri Şehir Hastanesinde her geçen gün kalitenin artırılması adına bu ve benzeri toplantılara devam edileceği belirtildi.